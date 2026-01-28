Panamá Nacionales -  28 de enero de 2026 - 14:39

Presidente José Raúl Mulino y el mandatario Luis Lula Da Silva sostienen reunión en el Palacio de Las Garzas

El presidente Mulino y su homologo Luis Inácio Lula Da Silva abordarán temas comerciales y de cooperación tras participar en el Foro Económico Internacional.

Por Christopher Perez

Luego de su intervención en el foro el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, y su homólogo de Brasil, sostienen una reunión bilateral en el Palacio de Las Garzas, con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre ambas naciones.

Reunión entre presidente José Raúl Mulino y mandatario de Brasil

El mandatario brasileño llegó al Palacio de Las Garzas acompañado de su delegación oficial, donde fue recibido con un acto protocolar que incluyó la entonación de los himnos nacionales de Panamá y Brasil. Posteriormente, ambos jefes de Estado ingresaron a la presidencia donde se dará inicio a la agenda oficial del encuentro.

La reunión se desarrolla en un contexto de diálogo regional enfocado en el crecimiento económico, la cooperación y el fortalecimiento de los lazos entre los países de América Latina y el Caribe.

Agenda bilateral y temas de interés común

El encuentro contempla una reunión privada entre ambos mandatarios, seguida de una sesión bilateral ampliada, en la que participarán ministros del Gobierno panameño y funcionarios que integran la delegación del presidente Lula da Silva.

Durante las conversaciones se prevé el abordaje de temas comerciales y de interés común, con miras a impulsar nuevas oportunidades de cooperación y fortalecer la relación estratégica entre Panamá y Brasil.

