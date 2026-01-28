Presidente Mulino destaca integración de Panamá al Mercosur en Foro Económico 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino , marcó un hito en la política exterior panameña al destacar la integración de Panamá al Mercosur, durante la inauguración del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebra en el país con la participación de jefes de Estado, líderes económicos y delegaciones oficiales de la región.

Desde el podio del foro, Mulino agradeció al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por la invitación formal que permitió concretar la incorporación de Panamá al bloque regional más importante de América Latina.

“Señor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con sus palabras de invitación formalizamos hace poco, bajo su secretaría pro tempore, la integración de Panamá al bloque más importante de la región, Mercosur. Quiero agradecerle la confianza extendida desde el primer día de mi mandato junto a los demás mandatarios del bloque”, expresó el mandatario panameño.

Mulino anuncia integración de Panamá al Mercosur

— Telemetro Reporta (@TReporta) January 28, 2026

Durante su intervención, el presidente Mulino subrayó la importancia de que la región actúe de manera coordinada en el escenario internacional, apostando por la integración como herramienta para fortalecer su capacidad de negociación.

"América Latina debe conformarse como un bloque único para tener poder real de negociación en el mundo", afirmó.

El jefe del Ejecutivo resaltó además el carácter histórico del foro, señalando que Panamá se convierte en punto de encuentro regional para debatir el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe.

"Panamá le da la bienvenida a América Latina en un hecho histórico para el desarrollo de nuestras naciones", sostuvo.

Presidente Mulino agradece presencia de mandatarios

— Telemetro Reporta (@TReporta) January 28, 2026

En su mensaje de apertura, Mulino enfatizó que el Foro Económico Internacional no es una cumbre tradicional, sino un espacio de diálogo entre actores comprometidos con el crecimiento de la región.

"Hoy somos anfitriones de América Latina y Panamá le da la bienvenida a todos los presentes. Este es un hecho histórico en nuestro país, pues no se trata de una cumbre oficial, sino de una reunión de quienes estamos interesados por el desarrollo de nuestras naciones", destacó.

La celebración de este foro consolida a Panamá como un hub político y económico regional, reforzando su papel en la integración latinoamericana y su posicionamiento estratégico en temas de comercio, inversión y cooperación internacional.