Panamá es sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Panamá será la sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, un evento de alto nivel que reunirá durante dos días a ocho jefes de Estado y de Gobierno, además de delegaciones oficiales, líderes empresariales y actores clave del ámbito económico regional.

La realización de este foro consolida al país como un espacio estratégico para el diálogo económico, la inversión y la cooperación regional, reforzando su papel como punto de encuentro entre los sectores público y privado de América Latina y el Caribe.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que la elección de Panamá como sede es resultado del trabajo sostenido del presidente José Raúl Mulino en materia de política internacional.

Panamá es sede del Foro Económico Internacional

"Es un gran evento que el presidente ha venido apoyando desde el año pasado a nivel mundial, y hoy vemos los resultados de su política internacional", afirmó Moltó.

El foro permitirá posicionar a Panamá en el centro de las discusiones sobre crecimiento económico, atracción de inversiones, integración regional y desarrollo sostenible, en un contexto global marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro y la búsqueda de destinos confiables para hacer negocios.

Además del impacto diplomático, la cita internacional generará oportunidades económicas y de visibilidad internacional para el país, fortaleciendo sectores como el comercio, la logística, el turismo de congresos y los servicios.

Con este evento, Panamá reafirma su rol como hub regional, respaldado por su conectividad, estabilidad y capacidad para albergar encuentros de alto nivel que inciden en la agenda económica del continente.