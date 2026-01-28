Panamá Nacionales -  28 de enero de 2026 - 10:20

Presidentes y líderes regionales se reúnen en Panamá por el Foro Económico Internacional

Panamá recibe a jefes de Estado y altos funcionarios para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Presidente Mulino junto al Presidente CAF en el  Foro Económico.
Presidente Mulino junto al Presidente CAF en el  Foro Económico.Cortesía
Jefes de Estado y líderes regionales en Panamá.

Presidentes y líderes presentes en Panamá

Desde este martes, diversas delegaciones presidenciales comenzaron a arribar a Panamá para participar en el foro que se celebrará el miércoles 28 y jueves 29 de enero.

Una fotografía oficial muestra a varios jefes de Estado y líderes regionales tomados de la mano, en un gesto que simboliza alianza y fraternidad. De izquierda a derecha aparecen:

  • Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala
  • Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil
  • José Raúl Mulino, presidente de Panamá
  • Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF
  • Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
  • Daniel Noboa, presidente Ecuador
  • Andrew Holness, primer ministro de Jamaica.

Además, se confirmó la presencia en el país del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Mandatarios
Presidente de Colombia, Gustavo Petro y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

