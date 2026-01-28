Presidentes y líderes regionales se reúnen en Panamá por el Foro Económico Internacional

Presidente Mulino junto al Presidente CAF en el Foro Económico. Cortesía

Panamá se ha convertido en el centro del diálogo económico regional con la llegada de presidentes, mandatarios electos y líderes internacionales que participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 , evento de alto impacto para la agenda política y económica de la región.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 9.22.57 AM Jefes de Estado y líderes regionales en Panamá. Cortesía

Presidentes y líderes presentes en Panamá

Desde este martes, diversas delegaciones presidenciales comenzaron a arribar a Panamá para participar en el foro que se celebrará el miércoles 28 y jueves 29 de enero.

Una fotografía oficial muestra a varios jefes de Estado y líderes regionales tomados de la mano, en un gesto que simboliza alianza y fraternidad. De izquierda a derecha aparecen:

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala

Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil

José Raúl Mulino, presidente de Panamá

Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

Daniel Noboa, presidente Ecuador

Andrew Holness, primer ministro de Jamaica.

Además, se confirmó la presencia en el país del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.