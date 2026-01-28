Presidentes y líderes regionales se reúnen en Panamá por el Foro Económico Internacional

Panamá se ha convertido en el centro del diálogo económico regional con la llegada de presidentes, mandatarios electos y líderes internacionales que participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, evento de alto impacto para la agenda política y económica de la región.
Presidentes y líderes presentes en Panamá
Desde este martes, diversas delegaciones presidenciales comenzaron a arribar a Panamá para participar en el foro que se celebrará el miércoles 28 y jueves 29 de enero.
Una fotografía oficial muestra a varios jefes de Estado y líderes regionales tomados de la mano, en un gesto que simboliza alianza y fraternidad. De izquierda a derecha aparecen:
- Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala
- Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil
- José Raúl Mulino, presidente de Panamá
- Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo de CAF
- Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
- Daniel Noboa, presidente Ecuador
- Andrew Holness, primer ministro de Jamaica.
Además, se confirmó la presencia en el país del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.