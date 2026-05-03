BDA entrega más de B/.160 mil en préstamos a productores de Azuero.

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) entregó cheques de préstamos a pequeños productores de Azuero con el fin de impulsar la producción ganadera, cultivos de ñame y maíz mecanizado por un monto de B/.161,497.58

Los productores beneficiados con los préstamos del BDA de las provincias de Herrera y Los Santos, desarrollarán sus proyectos agropecuarios en comunidades de escasos recursos como El Chumical de Las Minas, Menchaca de Ocú, Las Matas de Las Minas, Los Cerritos de los Pozos y Llano Grande de Ocú.

En el caso de bovino de cría, los ganaderos herreranos podrán realizar mejoras a sus hatos en El Pedregosito y en segmento de bovino de ceba en Pesé y Los Pozos y Portobelillo de Parita.

En Los Santos cabecera, los financiamientos son por un monto de B/.52,396.62 para tres pequeños productores y en el caso de Herrera el total de los créditos para ocho proyectos agropecuarios es por B/.109,100.96.

BDA - PRODUCTORES DE AZUERO

Los cheques de préstamos fueron entregados por el gerente general del BDA, Francisco Mejía, en el marco de la Feria Internacional de Azuero, donde la institución cuenta con un estand para brindar asesoramiento técnico y financiero a los productores.

En el evento participaron además, el diputado santeño Carlos Tito Afú; el director de Presupuesto de la Nación del MEF, Aurelio Mejía y se dictaron charlas técnicas sobre financiamientos de proyectos agropecuarios a los productores azuerenses.

La principal entidad crediticia agropecuaria desarrolla su transformación institucional bajo los lineamientos del presidente de la República, José Raúl Mulino, con el fin de reorientar los financiamientos a los micros y pequeños productores para promover la seguridad alimentaria del país.