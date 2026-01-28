Panamá Nacionales -  28 de enero de 2026 - 16:58

Defensa de Gaby Carrizo niega enriquecimiento injustificado por $1.9 millones

Abogado de José Gabriel Carrizo asegura que no existe enriquecimiento injustificado por $1.9 millones durante audiencia en el SPA.

Defensa de Carrizo niega enriquecimiento injustificado

Defensa de Carrizo niega enriquecimiento injustificado

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El abogado Víctor Orobio, miembro del equipo legal del exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo, aseguró este miércoles que el presunto enriquecimiento injustificado por 1.9 millones de dólares “no existe”, en el marco de la audiencia de solicitudes múltiples que se desarrolla esta tarde en el Sistema Penal Acusatorio (SPA).

"Vamos a demostrar que ese enriquecimiento injustificado por 1.9 millones de dólares no existe", afirmó Orobio ante los medios de comunicación.

Abogado de José Gabriel Carrizo asegura que no existe enriquecimiento injustificado

Carrizo enfrenta este proceso mientras el Ministerio Público sustenta sus solicitudes ante el juez de garantías, como parte de una investigación que mantiene alta atención pública debido al cargo que ocupó el exfuncionario.

La audiencia forma parte de las diligencias iniciales del caso, donde se espera que las partes expongan sus argumentos legales antes de que el juez adopte una decisión sobre las peticiones presentadas.

