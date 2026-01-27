Caso Gaby Carrizo: defensa alega aprehensión ilegal

La defensa del exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo , cuestionó la legalidad de la orden de aprehensión emitida en su contra, al considerar que no existían los presupuestos de riesgo que justificaran esta medida dentro del proceso de investigación.

Defensa de Gaby Carrizo cuestiona legalidad de su aprehensión

El abogado Víctor Orobio afirmó que la aprehensión fue innecesaria y desproporcionada, ya que —según sostuvo— el exfuncionario no representaba un peligro para el desarrollo de la investigación.

“No había necesidad de esa resolución de aprehensión porque no había riesgo a la proporcionalidad de la investigación. Estamos hablando de una persona que ha salido del país recientemente y ha regresado a Panamá, una persona cuyo carácter personal no representa un riesgo para la investigación”, señaló Orobio. “No había necesidad de esa resolución de aprehensión porque no había riesgo a la proporcionalidad de la investigación. Estamos hablando de una persona que ha salido del país recientemente y ha regresado a Panamá, una persona cuyo carácter personal no representa un riesgo para la investigación”, señaló Orobio.

Defensa alega falta de riesgo procesal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2016218708356542947?s=20&partner=&hide_thread=false Víctor Orobio, abogado del exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, sostiene que la aprehensión del exfuncionario fue ilegal: “no había necesidad de esa resolución de aprehensión porque no había riesgo a la proporcionalidad de la investigación, estamos hablando de una… pic.twitter.com/4f6jXAW9PN — Telemetro Reporta (@TReporta) January 27, 2026

De acuerdo con el jurista, no se cumplían los criterios legales para dictar una orden de aprehensión, al no existir peligro de fuga, riesgo de obstaculización del proceso ni afectación a la investigación.

La defensa insistió en que Carrizo retornó voluntariamente al país, lo que —según argumentan— evidencia su disposición a colaborar con las autoridades y desvirtúa la necesidad de una medida coercitiva de esta naturaleza.

Caso sigue bajo análisis judicial

El proceso contra el exvicepresidente se mantiene en etapa de investigación, mientras las autoridades judiciales evalúan los planteamientos presentados por la defensa dentro del marco legal correspondiente.

El caso ha generado amplio interés público debido al perfil político del exmandatario y a los cuestionamientos sobre el uso de medidas cautelares en investigaciones de alto impacto.