José Gabriel Carrizo: exvicepresidente llega al país y es llevado a la DIJ en Ancón

El exvicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo , fue trasladado este martes a la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en Ancón, luego de su llegada al país. Carrizo es investigado por un presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La defensa del exmandatario aclaró que su comparecencia ante las autoridades se dio de manera voluntaria y no como resultado de una aprehensión, como se ha señalado en algunas versiones públicas.

“Siguen hablando de aprehensión cuando el señor José Gabriel Carrizo ha venido voluntariamente. Es más, él ni siquiera fue al Parlacen a juramentarse, que era un derecho constitucional que tenía, él ha venido voluntariamente”, expresó este martes Pedro Meilán, abogado del exvicepresidente. “Siguen hablando de aprehensión cuando el señor José Gabriel Carrizo ha venido voluntariamente. Es más, él ni siquiera fue al Parlacen a juramentarse, que era un derecho constitucional que tenía, él ha venido voluntariamente”, expresó este martes Pedro Meilán, abogado del exvicepresidente.

Meilán recalcó que la llegada de Carrizo a Panamá responde a su disposición de colaborar con las investigaciones en curso y aclarar su situación legal ante las autoridades competentes.

El equipo legal que representa al exvicepresidente está integrado, además, por el exfiscal Anticorrupción Adecio Mojica, quien también asumió su defensa en este proceso.

El caso de Carrizo ha generado atención pública debido a su alto perfil político y al contexto de investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública que se desarrollan en el país.