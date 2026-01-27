José Gabriel Carrizo regresa a Panamá y es aprehendido: "Vine con la frente en alto porque soy inocente"

El exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén , arribó este lunes al Aeropuerto Internacional de Tocumen procedente de Guatemala, donde fue inmediatamente aprehendido y conducido por unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), tras una orden de conducción y aprehensión emitida por la Fiscalía Anticorrupción por una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.

A su llegada al país, Carrizo aseguró que decidió regresar voluntariamente a Panamá para enfrentar el proceso judicial.

“Preferí venirme a Panamá con la frente en alto a dar la cara porque soy inocente”, expresó el exvicepresidente, escoltado por agentes de la DIJ.

Carrizo afirmó que enfrenta múltiples investigaciones por una misma causa, y calificó el proceso como una persecución política.

Carrizo afirmó que enfrenta múltiples investigaciones por una misma causa, y calificó el proceso como una persecución política.

"Tengo más de tres investigaciones en diferentes fiscalías sobre la misma causa, soy inocente", manifestó en sus primeras declaraciones.

El exvicepresidente indicó que renunció a asistir a la juramentación del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para regresar al país tan pronto tuvo conocimiento de la orden.

"Preferí no atender la juramentación del Parlacen y venir en el primer vuelo apenas me enteré por ustedes, por los medios de comunicación, de una nota que hablaba de conducirme", sostuvo.

Defensa niega riesgo de fuga

El abogado defensor Pedro Meilán aseguró que Carrizo nunca tuvo intención de evadir la justicia y destacó que su regreso voluntario demuestra que no existe peligro de fuga.

“Giraron una orden de aprehensión y lo primero que ha hecho José Gabriel Carrizo es decir: yo voy para Panamá, y se ha venido inmediatamente”, señaló Meilán.

El jurista explicó que el exvicepresidente deberá someterse a los procedimientos legales correspondientes y que la Fiscalía cuenta con 48 horas para llevarlo a una audiencia de garantías, la cual estimó podría realizarse este martes en horas de la tarde.

"Esta aprehensión es una carpetilla que está en reserva y nosotros no hemos podido ver absolutamente nada, pero sí manejamos las otras carpetillas que están abiertas", agregó.

Reacciones políticas

Por su parte, el diputado panameño ante el Parlacen, Carlos Outten, se refirió a la juramentación pendiente de Carrizo y cuestionó su situación política.

"Si esta semana él no se juramenta, él está listo, pero ahora mismo está jugando a sus cartas", declaró.

Mientras tanto, Carrizo reiteró que niega haber cometido delito alguno.

“Nadie me puede acusar de haberme robado absolutamente nada del Estado ni de haberme enriquecido injustificadamente”, afirmó.

El exvicepresidente permanece a órdenes del Ministerio Público, mientras avanzan las diligencias judiciales dentro del proceso que adelanta la Fiscalía Anticorrupción.