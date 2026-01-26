Fiscalía Anticorrupción ordena aprehensión de José Gabriel Carrizo

La Fiscalía Anticorrupción ordenó la aprehensión y conducción del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, quien es investigado por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

La orden fue emitida mediante la Resolución No. 01-2026, fechada el 23 de enero de 2026, y remitida al director de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), César Pittí, para su ejecución.

Ordenan la aprehensión de José Gabriel Carrizo

De acuerdo con el documento, la medida forma parte de las diligencias que adelanta la Fiscalía dentro de la investigación en curso, en la que se analizan posibles inconsistencias patrimoniales relacionadas con el exfuncionario.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre los alcances específicos de la investigación, mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes conforme a la ley.

El Ministerio Público reiteró que el proceso se realiza en apego al debido proceso y recordó que el investigado goza del principio de presunción de inocencia, hasta que una autoridad competente determine lo contrario.