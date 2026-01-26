Panamá Nacionales -  26 de enero de 2026 - 11:20

Tercer pago del Pase-U: conoce en qué lugares el IFARHU realizará los pagos del martes 27 de enero

El beneficio del PASE-U continuará entregándose este martes 27 de enero de 2026 en puntos habilitados por el IFARHU en Herrera y la Comarca Emberá-Wounaan.

Continúan los pagos del PASE-U 2025.

Continúan los pagos del PASE-U 2025.

IFARHU
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Las autoridades informaron que el pago del PASE-U correspondiente al tercer y último desembolso del año 2025 se efectuará este martes 27 de enero del 2026, en distintos puntos del país, con el objetivo de garantizar el acceso de los beneficiarios al apoyo económico destinado a estudiantes de primaria, premedia y media.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IFARHU/status/2015610123427656075?s=20&partner=&hide_thread=false

Lugares y horario de pago del Pase-U

Durante esta jornada, los pagos se realizarán desde las 7:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, por lo que se recomienda a los acudientes y beneficiarios acudir dentro del horario establecido para evitar contratiempos.

En la provincia de Herrera, el desembolso del PASE-U se llevará a cabo en el distrito de Chitré, donde se espera la asistencia de los beneficiarios previamente convocados para este proceso.

Por su parte, en la comarca Emberá-Wounaan, el pago se efectuará en las comunidades de Sambú y Cémaco, permitiendo que los estudiantes y sus acudientes puedan acceder al beneficio sin necesidad de desplazarse fuera de su región.

Las autoridades reiteran el llamado a presentarse en el lugar asignado, respetar el horario establecido y cumplir con los requisitos solicitados para el retiro del apoyo económico.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU publica calendario del tercer pago del PASE-U 2025

IFARHU inicia tercer pago del PASE-U 2025: Provincias que cobran del 26 al 30 de enero

Pago del PASE-U 2025: estas provincias cobrarían desde el lunes 26 de enero, según IFARHU

Recomendadas

Más Noticias