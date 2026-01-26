MEDUCA defiende licitación de almuerzo escolar y llama a informarse por vías oficiales

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) emitió un comunicado para aclarar aspectos relacionados con la licitación pública del programa de almuerzo escolar, señalando que la difusión de información falsa podría afectar la entrega oportuna del beneficio a miles de estudiantes a nivel nacional.

MEDUCA advierte sobre desinformación en torno al proceso

La entidad indicó que opiniones malintencionadas o acciones orientadas a desacreditar el proceso de contratación pueden perjudicar directamente la ejecución del programa de almuerzo escolar, del cual dependen miles de estudiantes en los centros educativos oficiales del país. En ese sentido, exhortó a la ciudadanía a no dejarse confundir por información que no provenga de fuentes oficiales.

El MEDUCA subrayó que este tipo de prácticas no solo generan confusión en la opinión pública, sino que también ponen en riesgo la logística y planificación de un programa considerado clave para el bienestar y la nutrición de la población estudiantil.

Detalles de la licitación pública del almuerzo escolar

Según el comunicado, el acto de licitación pública No. 2025-0-07-19-99-LP-000105 contempla el suministro, transporte, entrega y descarga de alimentos para la preparación del almuerzo escolar saludable en los centros educativos del país. La apertura de propuestas está programada para el 5 de febrero de 2026, conforme a lo establecido en el pliego de cargos.