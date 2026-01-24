MEDUCA: ¿Cuándo inicia el año escolar 2026 en Panamá? fecha y todo lo que debes saber

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) oficializó el calendario escolar 2026 para Panamá, estableciendo que las clases iniciarán el lunes 2 de marzo de 2026, después de la semana de organización docente a finales de febrero.

Inicio de clases y calendario académico

Según el calendario establecido mediante el Decreto Ejecutivo N.º 49, el inicio del año escolar 2026 será el lunes 2 de marzo, marcando el regreso a las aulas de estudiantes de preescolar, primaria, premedia y media en todo el país.

Antes del inicio formal de clases, se ha programado una semana de organización docente del 23 al 27 de febrero, donde el personal educativo realiza preparativos administrativos y pedagógicos previos al año lectivo.

Este calendario escolar comprende 42 semanas de actividades educativas, distribuidas en tres trimestres con recesos previstos, según lo publicado por la entidad educativa.

Los padres de familia, estudiantes y docentes deben tomar en cuenta la fecha de inicio y los periodos de organización para ajustar sus agendas de matrícula, transporte y rutina familiar de cara al año académico que inicia en marzo.