Reválidas MEDUCA: ¿Cuándo termina las clases de Recuperación Académica?

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que el Programa de Recuperación Académica, conocido popularmente como clases de reválidas, se desarrollará del 5 de enero al 6 de febrero de 2026, como parte del cierre del año lectivo.

Las clases se impartirán en modalidad presencial, de lunes a viernes, con sesiones de 60 minutos por asignatura, en los centros educativos oficiales del país.

Fechas clave del Programa de Recuperación Académica 2026

De acuerdo con el cronograma oficial del MEDUCA, el proceso se desarrollará de la siguiente manera:

Clases de recuperación: del 5 de enero al 6 de febrero de 2026

Evaluaciones: del 9 al 11 de febrero de 2026

Entrega de calificaciones y certificaciones: 13 de febrero de 2026

El ministerio reiteró que este programa tiene como objetivo brindar una segunda oportunidad académica a los estudiantes, permitiéndoles reforzar conocimientos y avanzar oportunamente en su trayectoria escolar.

Llamado a padres y acudientes

El MEDUCA exhortó a los padres de familia y acudientes a realizar el proceso de inscripción dentro del plazo establecido, así como a mantenerse atentos a la información emitida por los centros educativos y los canales oficiales del ministerio.

La entidad recordó que el cumplimiento del proceso es fundamental para que los estudiantes puedan regularizar su situación académica antes del inicio del nuevo año escolar.

Rediseño Curricular entrará en vigencia en 2026

En paralelo, el Ministerio de Educación confirmó que a partir del año escolar 2026 entrará en vigencia el Rediseño Curricular en el sistema educativo oficial, un cambio estructural que abarcará desde preescolar hasta duodécimo grado.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que esta transformación responde a un proceso planificado y sostenido, respaldado por una amplia inversión en capacitación docente durante 2025.

"Este año se implementa el rediseño curricular. Hemos invertido en 2025, 10 mil horas en capacitación docente; eso tiene que echar raíces y tenemos que darle continuidad al proceso", afirmó Molinar.

El MEDUCA destacó que este rediseño busca mejorar la calidad educativa, fortalecer los aprendizajes y adecuar el sistema a las necesidades actuales de los estudiantes.