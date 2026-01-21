Minsa ampliará horarios en centros de salud para garantizar atención a la población

El Ministerio de Salud ( Minsa ) planificará la extensión de horarios en los centros de salud que sean necesarios para garantizar una atención oportuna a la población, en cumplimiento del compromiso del presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, de poner al paciente en el centro del sistema de salud.

Así lo informó el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, tras la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 19 en la Asamblea Nacional, iniciativa que faculta al Minsa a definir de manera logística dónde se implementará el horario extendido, según las necesidades de cada región.

El titular de la cartera sanitaria explicó que, desde el año pasado, el Minsa ha trabajado en un esquema de planificación para la implementación de horarios extendidos, tomando en cuenta la disponibilidad de personal, insumos, medicamentos y presupuesto.

"Con la aprobación en tercer debate del Proyecto de Ley 19, los diputados han dejado abierta la posibilidad de que el Minsa determine de manera logística dónde se implementará la extensión de horarios, lo que nos permitirá invertir adecuadamente los recursos del Estado", señaló Boyd Galindo.

El ministro indicó que, a medida que se incorporen nuevos centros de salud con horario extendido, el Minsa informará oportunamente a la población para que conozca las instalaciones a las que puede acudir, especialmente en casos de urgencia fuera del horario laboral.

120 centros de salud a nivel nacional

Actualmente, el Ministerio de Salud cuenta con 120 centros de salud a nivel nacional que operan con horario extendido, bajo un esquema de atención adaptado a las necesidades de cada región, corregimiento y distrito, principalmente en zonas donde se requiere atención médica después de la jornada regular.

Como parte de esta estrategia, el Minsa procurará que en cada región de salud exista al menos una instalación de atención primaria con horario extendido, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno a los servicios básicos de salud.