MINSA refuerza llamado a la prevención ante aumento de influenza y virus respiratorios

El MINSA refuerza las medidas de prevención contra la influenza.

Ante el aumento de la circulación de la influenza y otros virus respiratorios en el país, el Ministerio de Salud ( MINSA ) reiteró el llamado a la población a fortalecer las medidas de prevención, luego de confirmarse ocho defunciones asociadas a la influenza al inicio de 2026.

Panamá en umbral de alerta epidemiológica

Catherine Castillo, técnica de Vigilancia Epidemiológica del MINSA, informó que Panamá se encuentra actualmente en umbral de alerta, debido al aumento significativo de fallecimientos asociados a la influenza. Durante la primera semana epidemiológica de 2026 se notificaron ocho muertes relacionadas con esta enfermedad.

Las defunciones se registraron en las regiones de Panamá Metro (2), Comarca Ngäbe Buglé (2), Chiriquí (1), Bocas del Toro (1), Coclé (1) y San Miguelito (1). El 75 % de los fallecidos correspondía a personas mayores de 60 años, mientras que dos casos se registraron en menores de cinco años.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 11.28.24 AM El MINSA reiteró la importancia del lavado frecuente de manos. MINSA

Baja vacunación y presencia de comorbilidades

Según el MINSA, el 87.5 % de las personas fallecidas no contaba con la vacuna contra la influenza, y el 62.5 % presentaba comorbilidades, entre ellas enfermedades cardiovasculares, metabólicas, neurológicas y renales, factores que incrementan el riesgo de complicaciones graves.

Castillo explicó que, además de la influenza, en el país circulan otros virus respiratorios como el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), metaneumovirus, rinovirus y COVID-19, lo que eleva el riesgo, especialmente en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

WhatsApp Image 2026-01-20 at 11.28.23 AM El 87.5 % personas fallecidas no contaba con la vacuna. MINSA

Recomendaciones a la población

El MINSA reiteró la importancia del lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar, usar mascarilla ante síntomas respiratorios y acudir a los centros de salud para vacunarse contra la influenza, en especial quienes padecen enfermedades crónicas y los adultos mayores.