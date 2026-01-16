Agua en Azuero sigue en evaluación: Minsa espera validación de laboratorio externo

El Ministerio de Salud (Minsa) , como ente responsable de determinar si el agua de los acueductos es apta para el consumo humano, se mantiene a la espera de los resultados de las pruebas realizadas por un laboratorio externo, el cual debe validar las muestras previamente tomadas por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).

Durante una gira de trabajo por la provincia de Los Santos, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que las pruebas de laboratorio efectuadas por el IDAAN al agua de los grifos en la ciudad de Las Tablas indican que es potable; sin embargo, recalcó que es necesario esperar la validación del laboratorio externo para poder declararla oficialmente apta para el consumo humano.

El IDAAN realizó la desinfección de la planta potabilizadora Rufina Alfaro, en la provincia de Los Santos, así como de la red de tuberías de la ciudad de Las Tablas. No obstante, mientras no se cuente con la validación correspondiente, no se recomienda a la población consumir el agua que sale de los grifos.

Ante la crisis del agua en la región de Azuero, el Minsa ha implementado diversas acciones para garantizar el suministro y contribuir a la solución de la problemática, entre ellas:

Habilitación de pozos rurales en comunidades para la distribución de agua mediante camiones cisterna, fortaleciendo el abastecimiento en las áreas afectadas por la contaminación del río La Villa.

Reactivación de pozos existentes y perforación de nuevos pozos, con el objetivo de asegurar el suministro de agua segura a la población.

Monitoreo constante de la calidad del agua en pozos, tanques de reserva comunitarios y otras fuentes de abastecimiento, garantizando que el agua distribuida sea segura para el consumo humano.

Colaboración con otros sectores productivos para la implementación de normativas que prevengan la contaminación de las fuentes hídricas.

El Minsa también informó que se mantiene a la espera de la culminación de los trabajos de desinfección de las redes de distribución en Guararé, La Villa de Los Santos y Chitré, a fin de validar las pruebas de laboratorio realizadas por el IDAAN antes de certificar que el agua es apta para el consumo humano.