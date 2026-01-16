Renuncia directora de la Lotería Nacional; designan a Marcela Hernández como encargada

La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia ( LNB ) , Saquina Jaramillo, presentó su renuncia al cargo, informó este viernes la institución.

Tras la salida de Jaramillo, se designó como directora encargada de la Lotería Nacional de Panamá (LNBP) a la actual subdirectora, Marcela Hernández, quien asumirá las funciones administrativas y operativas de la entidad de manera interina.

Renuncia directora de la Lotería Nacional; designan encargada

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones oficiales de la renuncia, ni se ha informado si el Gobierno designará en los próximos días a un nuevo director o directora en propiedad.

La Lotería Nacional de Beneficencia es una de las entidades con mayor alcance social en el país, al destinar parte de sus ingresos a programas de asistencia y apoyo a sectores vulnerables, por lo que el cambio en su dirección genera atención a nivel institucional.