Panamá Nacionales -  16 de enero de 2026 - 15:17

Renuncia directora de la Lotería Nacional; designan a Marcela Hernández como encargada

Saquina Jaramillo renunció como directora de la Lotería Nacional y Marcela Hernández fue designada como directora encargada.

Tras la salida de Jaramillo, se designó como directora encargada de la Lotería Nacional de Panamá (LNBP) a la actual subdirectora, Marcela Hernández, quien asumirá las funciones administrativas y operativas de la entidad de manera interina.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones oficiales de la renuncia, ni se ha informado si el Gobierno designará en los próximos días a un nuevo director o directora en propiedad.

La Lotería Nacional de Beneficencia es una de las entidades con mayor alcance social en el país, al destinar parte de sus ingresos a programas de asistencia y apoyo a sectores vulnerables, por lo que el cambio en su dirección genera atención a nivel institucional.

