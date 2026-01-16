Renuncia directora de la Lotería Nacional; designan a Marcela Hernández como encargada

La directora de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), Saquina Jaramillo, presentó su renuncia al cargo, informó este viernes la institución.
Tras la salida de Jaramillo, se designó como directora encargada de la Lotería Nacional de Panamá (LNBP) a la actual subdirectora, Marcela Hernández, quien asumirá las funciones administrativas y operativas de la entidad de manera interina.
Renuncia directora de la Lotería Nacional; designan encargada
Hasta el momento, no se han dado a conocer las razones oficiales de la renuncia, ni se ha informado si el Gobierno designará en los próximos días a un nuevo director o directora en propiedad.
La Lotería Nacional de Beneficencia es una de las entidades con mayor alcance social en el país, al destinar parte de sus ingresos a programas de asistencia y apoyo a sectores vulnerables, por lo que el cambio en su dirección genera atención a nivel institucional.