CSS busca especialistas por falta de atención en el interior; pacientes denuncian retrasos

La CSS hace llamado a médicos especialistas para atención en el interior.

La escasez de médicos especialistas en las instalaciones de salud del país sigue siendo una realidad que impacta directamente a los pacientes, especialmente en el interior. Ante este panorama, la Caja de Seguro Social ( CSS ) anunció una convocatoria dirigida a médicos panameños para ocupar plazas en provincias con mayor déficit.

Entre las regiones con mayor necesidad destaca Bocas del Toro, donde se requieren especialistas en cardiología, neurología y otras áreas clave para la atención de enfermedades complejas.

Pacientes denuncian retrasos y traslados forzosos

Para Enma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas, la falta de especialistas es un problema que se arrastra desde hace años.

"Muchas veces no conseguimos citas y, cuando las logramos, debemos trasladarnos a la capital (...) Eso retrasa diagnósticos y los tratamientos, las enfermedades no son atendidas en la velocidad que se necesita", señaló Pizón.

La dirigente valoró positivamente que la CSS esté priorizando el nombramiento de especialistas en el interior, donde la necesidad es más urgente.

Especialidades con mayor déficit en el país

Pinzón explicó que, aunque áreas como reumatología han mostrado avances tras la apertura de nuevas plazas en regiones como Penonomé, Azuero y próximamente Chiriquí, otras especialidades siguen enfrentando una grave escasez.

Entre las más demandadas mencionó oncología, debido al aumento de casos de cáncer, así como neurología, neurocirugía y cardiología, especialidades que resultan difíciles de cubrir en el sistema público.

¿Médicos extranjeros como alternativa?

Ante la posibilidad de que las plazas no sean ocupadas por médicos panameños, la CSS evalúa la contratación de especialistas extranjeros. Al respecto, Pinzón advirtió que esta medida debe ejecutarse con responsabilidad.

“Si vamos a contratar extranjeros, que se haga un comité de vigilancia de la documentación que presenten que pruebe la expertis de ese extranjero que van a contratar”, subrayó.

La CSS reiteró que el proceso busca fortalecer la atención médica en el interior del país y reducir las brechas de acceso a servicios especializados, una demanda histórica de pacientes y comunidades alejadas de la capital.