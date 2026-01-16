Presidente Mulino anuncia visita del presidente electo de Chile a Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la visita oficial a Panamá del presidente electo de Chile, José Antonio Kast Rist, prevista para el mes de enero, como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.
El anuncio fue realizado por el mandatario panameño a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), donde resaltó la importancia de Chile como socio estratégico de Panamá, especialmente por su relación con el Canal de Panamá.
Presidente Mulino destaca relación estratégica entre ambos países
El jefe del Ejecutivo subrayó que el intercambio de visitas oficiales permitirá avanzar en temas estratégicos de interés común, incluyendo comercio, logística, cooperación regional y uso del Canal de Panamá, una infraestructura clave para el comercio chileno y sudamericano.
La visita del mandatario electo chileno marca un nuevo capítulo en la relación Panamá–Chile, caracterizada por vínculos comerciales sólidos, cooperación diplomática y una estrecha relación en materia marítima y logística.
Mulino también confirmó que realizará una visita oficial a Chile en el mes de marzo, como parte de la agenda bilateral acordada entre ambos gobiernos.