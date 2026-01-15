Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 08:46

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 15 de enero del 2026

Desde el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda en Pacora, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.

Embed - Conferencia de Prensa | #preguntaleamulino | 15 Enero 2026
En esta nota:
