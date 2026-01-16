Embajador de EE.UU. dona equipo médico en Azuero

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, regresó este viernes a la región de Azuero para donar equipo médico en apoyo a los esfuerzos de las autoridades panameñas y participar en el tradicional Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país.
A través del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos realizó la entrega de suministros médicos esenciales en dos puntos: el Parque Unión de Chitré, a solicitud del gobernador de Herrera, Elías Corro, y del diputado Manuel Cohen; así como en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, a petición del Ministerio de Salud (MINSA).
Las donaciones, valoradas en casi 100 mil dólares, incluyen sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas, destinadas a beneficiar a personas con movilidad reducida en Chitré. En tanto, el hospital tableño recibió equipo de ultrasonido, glucómetros, monitores de presión arterial, equipo de extracción, estetoscopios y nuevas puertas para la sala de emergencias, fortaleciendo la capacidad de atención médica en la región.
Embajador de Estados Unidos dona equipo médico en Azuero
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó el valor de la cooperación bilateral.
La Embajada informó que en 2025 el Comando Sur donó más de 325 mil dólares en materiales para programas comunitarios en Panamá y que, desde 2004, las donaciones acumuladas superan los 60 millones de dólares.
Agua potable para escuelas de Azuero
Como parte de su agenda, el embajador Cabrera también visitará el preescolar Lidia B. de Jaén, en Las Tablas, para celebrar la instalación de un sistema de cosecha y purificación de agua lluvia, a través de la iniciativa estadounidense “Agua en tu Aula”.
El sistema cuenta con una capacidad de almacenamiento de 20 mil litros y permitirá el acceso a agua potable a más de 300 estudiantes, reforzando la salud y las condiciones educativas del plantel.
Durante esta segunda visita a la región, los municipios de Chitré y Las Tablas entregarán al embajador las llaves de la ciudad, en reconocimiento a su aporte a la comunidad.
Finalmente, Cabrera confirmó su asistencia al Desfile de las Mil Polleras este 17 de enero, donde compartirá con autoridades, socios y ciudadanos.