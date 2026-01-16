Embajador de EE.UU. dona equipo médico en Azuero

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, regresó este viernes a la región de Azuero para donar equipo médico en apoyo a los esfuerzos de las autoridades panameñas y participar en el tradicional Desfile de las Mil Polleras, uno de los eventos culturales más emblemáticos del país.

A través del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de Estados Unidos, la Embajada de Estados Unidos realizó la entrega de suministros médicos esenciales en dos puntos: el Parque Unión de Chitré, a solicitud del gobernador de Herrera, Elías Corro, y del diputado Manuel Cohen; así como en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, a petición del Ministerio de Salud (MINSA).

Las donaciones, valoradas en casi 100 mil dólares, incluyen sillas de ruedas, bastones, andaderas y muletas, destinadas a beneficiar a personas con movilidad reducida en Chitré. En tanto, el hospital tableño recibió equipo de ultrasonido, glucómetros, monitores de presión arterial, equipo de extracción, estetoscopios y nuevas puertas para la sala de emergencias, fortaleciendo la capacidad de atención médica en la región.

Embajador de Estados Unidos dona equipo médico en Azuero

"En nombre de Estados Unidos, el presidente Trump y el Comando Sur, hoy entregamos estas donaciones médicas directamente al Ministerio de Salud de Panamá en Chitré y Las Tablas, sin oenegés infladas ni intermediarios. Esta es la Estrategia de Salud Global America First del presidente Trump en acción: apoyo eficiente y directo a los médicos y pacientes panameños para una mayor seguridad sanitaria y un futuro más próspero", declaró el embajador Cabrera.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó el valor de la cooperación bilateral.

"Este acto no solo representa la entrega de equipos médicos, sino también un gesto de solidaridad y cooperación que fortalece los históricos lazos de amistad y hermandad entre los Estados Unidos de América y la República de Panamá. Estas donaciones son una clara muestra del compromiso con el bienestar, la salud y la calidad de vida del pueblo panameño", señaló.

La Embajada informó que en 2025 el Comando Sur donó más de 325 mil dólares en materiales para programas comunitarios en Panamá y que, desde 2004, las donaciones acumuladas superan los 60 millones de dólares.

Agua potable para escuelas de Azuero

Como parte de su agenda, el embajador Cabrera también visitará el preescolar Lidia B. de Jaén, en Las Tablas, para celebrar la instalación de un sistema de cosecha y purificación de agua lluvia, a través de la iniciativa estadounidense “Agua en tu Aula”.

El sistema cuenta con una capacidad de almacenamiento de 20 mil litros y permitirá el acceso a agua potable a más de 300 estudiantes, reforzando la salud y las condiciones educativas del plantel.

Durante esta segunda visita a la región, los municipios de Chitré y Las Tablas entregarán al embajador las llaves de la ciudad, en reconocimiento a su aporte a la comunidad.

Finalmente, Cabrera confirmó su asistencia al Desfile de las Mil Polleras este 17 de enero, donde compartirá con autoridades, socios y ciudadanos.

"Agradezco la invitación de varios amigos de la Embajada para asistir al Desfile de las Mil Polleras. La gente de Azuero es muy acogedora y me alegra celebrar esta tradición nacional con ellos", expresó.