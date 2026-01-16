Corte Suprema de Justicia avanza en la reforma de la Ley 409 con apoyo de UNICEF

La magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) , Ariadne Maribel García Angulo, quien encabeza el proceso de consultas y reforma a la Ley N.° 409 del 16 de noviembre de 2023, que establece el Sistema Judicial de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, sostuvo este viernes 16 de enero una reunión preparatoria con integrantes del equipo de expertos internacionales y locales que brindan acompañamiento técnico a esta iniciativa.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar (RELAF) son las entidades que asesoran al Órgano Judicial y al despacho de la magistrada García Angulo en este proceso, cuyo resultado será presentado ante la Asamblea Nacional para su discusión y eventual aprobación.

La reforma a la Ley N.° 409 busca garantizar una protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, mediante la armonización de su contenido con la Ley N.° 285 del 15 de febrero de 2022, que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia.

Con apoyo de UNICEF, la CSJ avanza en cambios a la Ley 409

Durante la reunión virtual se abordó la metodología que se aplicará en las próximas mesas de trabajo, las cuales estarán integradas por jueces y magistrados de las jurisdicciones de Familia y de Niñez y Adolescencia del Órgano Judicial, así como por representantes de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública y la Unidad Técnica Interdisciplinaria de la Jurisdicción de Niñez y Adolescencia (UTINA).

Estas mesas de trabajo constituirán la última fase de análisis del documento de reforma que será presentado ante la Asamblea Nacional. En ese contexto, la magistrada García Angulo subrayó la importancia de que los participantes —en jornadas programadas para desarrollarse durante tres días— puedan sostener un intercambio amplio y enriquecedor de observaciones.

En la reunión participaron también la oficial de Niñez y Adolescencia de UNICEF Panamá, Gina de la Guardia; la directora de RELAF, María Matilde Luna; y el juez argentino y consultor de RELAF en este proceso de reforma, Marcelo Giacoia.