Juicio de caso Odebrecht en Panamá: qué es el proceso y quiénes están implicados

El juicio por el caso Odebrecht , uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Panamá, comienza este lunes en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, después de seis aplazamientos desde 2023 y con 27 personas llamadas a responder por presunto blanqueo de capitales y vínculos con sobornos de la constructora brasileña.

Ministerio Público - Caso Odebrecht - El caso Odebrecht es el escandalo de corrupción más grande de Panamá. Ministerio Público

¿Qué es el juicio de Odebrecht?

El proceso judicial busca determinar la responsabilidad penal de una red de personas acusadas de lavar dinero proveniente de coimas pagadas por la empresa Odebrecht a funcionarios y operadores panameños para asegurar contratos de infraestructura. La causa fue reprogramada almenas tres ocasiones debido a multiples causas: la primera de ellas fue en julio de 2023, luego en septiembre de 2023 y la última en noviembre de 2024 debido a que se estaba en "etapa de admisibilidad de pruebas" y, después, faltaban unas "asistencias internacionales" de Brasil., y ahora se realiza bajo la presidencia de la jueza Baloísa Marquínez.

¿Quiénes están implicados?

Están llamados al banquillo 27 imputados, entre ellos figuras que han sido señaladas por presuntos vínculos con la trama de blanqueo de capitales. De ellos, cuatro, incluyendo al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el exministro Jaime Ford y los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, deberán enfrentar el proceso ante la Corte Suprema de Justicia debido a su condición de diputados del Parlamento Centroamericano y los fueros que ello conlleva.

El expresidente Ricardo Martinelli, por su parte, figura en el proceso aunque enfrenta situaciones legales adicionales fuera del país tras haber recibido condenas en otros casos relacionados con lavado de activos. El mismo se encuentra asilado en Colombia desde mayo tras más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá, después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales por el caso "New Business", sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.

Expectativas del caso

Este juicio es uno de los intentos más significativos de Panamá por enfrentar uno de los escándalos de corrupción más complejos de la región, en el que Odebrecht pagó sobornos millonarios en múltiples países para obtener contratos de obras públicas. El avance del proceso, después de varios años de retrasos, marcará un hito en la justicia anticorrupción local.