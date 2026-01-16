Revocatoria de Mandato a Stefany Peñalba: Firmas contra alcaldesa de Arraiján no alcanza las requeridas

El proceso de revocatoria de mandato contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, no logró el respaldo necesario para avanzar, al alcanzar 2,499 firmas, equivalentes al 4.35 %, al cierre del período de 120 días calendarios, que concluyó el 15 de enero.

De acuerdo con el Tribunal Electoral (TE), para que la solicitud pudiera continuar se requerían 57,465 firmas de apoyo, cifra que no fue alcanzada durante el plazo establecido por la normativa electoral.

La entidad informó además que los resultados del proceso fueron oficialmente publicados en el Boletín del Tribunal Electoral N.° 5969-A, con fecha 16 de enero de 2026, donde se detalla el número total de firmas validadas.

El Tribunal Electoral precisó que la resolución podrá ser impugnada dentro de un período de cinco días hábiles, conforme a los procedimientos legales vigentes.

La revocatoria de mandato es un mecanismo ciudadano contemplado en la legislación electoral panameña, que permite evaluar la permanencia de autoridades electas, siempre que se cumplan los requisitos formales y el respaldo ciudadano mínimo exigido por ley.