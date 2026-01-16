ANATI entrega títulos de propiedad en la cuenca del Canal de Panamá

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras ( ANATI ) realizó la entrega de 261 títulos de propiedad en las comunidades de Santa Clara y Huile, beneficiando a más de 1,000 personas que residen en la cuenca del Canal de Panamá.

De acuerdo con la entidad, el acto se desarrolló en coordinación con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad jurídica y el ordenamiento territorial en esta región estratégica para el país.

ANATI entrega 261 títulos de propiedad en comunidades

ANATI destacó que el 70% de los títulos fue otorgado a mujeres, lo que representa un avance significativo en materia de equidad de género y reconocimiento de derechos de propiedad.

“Este proceso fortalece el ordenamiento territorial, protege una región estratégica para el país y garantiza derechos a las familias que han trabajado estas tierras por años”, señaló la institución.

La entidad subrayó que la titulación de tierras en la cuenca del Canal contribuye además a la protección ambiental y al desarrollo sostenible, al promover el uso responsable del suelo y mejorar la calidad de vida de las comunidades que habitan en esta zona clave para el funcionamiento del Canal de Panamá.