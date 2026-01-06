Minsa recibe título de propiedad para fortalecer la Región de Salud

El Ministerio de Salud ( Minsa ) recibió un título de propiedad de más de dos hectáreas de terreno, otorgado por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), donde actualmente operan las oficinas de la Región de Salud de Panamá Oeste.

Durante el acto de entrega, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que este título representa mucho más que un documento legal, ya que constituye un avance clave para el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y el desarrollo ordenado de las infraestructuras sanitarias del país.

Contenido relacionado: Parques temáticos estarán iluminados durante un año en la ciudad de Panamá

“Contar con predios debidamente titulados nos permite avanzar con mayor seguridad en proyectos de mejoras estructurales, ampliación de servicios y modernización de espacios, lo que impacta directamente en la atención que reciben las comunidades”, expresó el titular de Salud.

Minsa recibe título de propiedad para fortalecer

image

El ministro agregó que la titulación garantiza a la Región de Salud de Panamá Oeste el respaldo legal necesario para planificar, invertir y crecer de manera sostenible, asegurando la continuidad de los servicios de salud.

Por su parte, Rosario Cárdenas, subadministradora de la ANATI, resaltó la importancia de regularizar las tierras de las entidades del Estado, permitiéndoles seguir brindando atención oportuna y eficiente a la población.

En tanto, Jorge Melo, director de la Región de Salud de Panamá Oeste, precisó que en estos terrenos se encuentran la sede regional, el Almacén Regional de Farmacia de Panamá Oeste y el Programa de Fortalecimiento de Redes Integradas de Servicios de Salud.

Con esta entrega, suman siete los títulos de propiedad que el Minsa ha recibido de la ANATI durante la actual administración, correspondientes a terrenos donde funcionan centros de salud, subcentros y oficinas regionales en distintas áreas del país.