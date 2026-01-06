Parques temáticos estarán iluminados durante un año en la ciudad de Panamá

La Alcaldía de Panamá anunció que, a partir de la fecha y durante un año, permanecerán encendidos cinco parques temáticos en distintos puntos de la ciudad, los cuales servirán como escenario permanente para actividades culturales, artísticas y recreativas.

Contenido relacionado: Lista de cursos de verano de la Alcaldía de Panamá y el INADEH

De acuerdo con la información oficial, los parques y sus temáticas son:

Parque Norte de Chilibre : Tierra Jurásica

: Tierra Jurásica Parque Villa Catalina, Don Bosco : Mundo Marino

: Mundo Marino Parque Rotonda, La Siesta de Tocumen : Gamer

: Gamer Parque Heliodoro Patiño, Juan Díaz

Parque Eduardo Vallarino, Betania: Capitales del Mundo

La iniciativa busca ofrecer espacios seguros y atractivos para el esparcimiento familiar, al tiempo que promueve la reactivación cultural y artística en comunidades del centro, norte y este de la capital.

Parque temáticos, un impulso a la economía local

image

La Dirección de Cultura y Turismo, en coordinación con las juntas comunales de Don Bosco, Betania, Juan Díaz, Tocumen y Chilibre, será la encargada de dinamizar estos parques, con el objetivo de que no solo funcionen como espacios de entretenimiento social, sino también como un motor para la actividad económica de microempresarios locales.

Según la Alcaldía, estos puntos permitirán fortalecer el ciclo económico comunitario mediante ferias, presentaciones culturales y actividades recreativas continuas.

Balance positivo del Festival Navideño

La Alcaldía de Panamá también agradeció a la ciudadanía por el respaldo brindado a las actividades del Festival Internacional Navideño 2025 “City Of Stars”, el cual culminó este fin de semana con las celebraciones de Reyes Magos en sectores de Panamá Centro, Norte y Este.

Finalmente, la administración municipal reiteró su compromiso de seguir generando experiencias que consoliden a la ciudad de Panamá como un destino seguro, de convivencia recreativa, cultural y gastronómica.