Lista de cursos de verano de la Alcaldía de Panamá y el INADEH.

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), lanzó la oferta de cursos 2026, que se impartirán en Plaza Las Américas, en la ciudad de Panamá, y en el Parque Norte, en Chilibre, a partir del 12 y 14 de enero de 2026, en diversas disciplinas.