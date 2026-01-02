Lista de cursos de verano de la Alcaldía de Panamá y el INADEH.

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), lanzó la oferta de cursos 2026, que se impartirán en Plaza Las Américas, en la ciudad de Panamá, y en el Parque Norte, en Chilibre, a partir del 12 y 14 de enero de 2026, en diversas disciplinas.
- Día y hora: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12 mediodía
- Lugar Parque Norte
Decoración de eventos
- Día y hora: de lunes a viernes, de 12:00 mediodía a 4:00 p.m.
- Lugar Parque Norte
Para inscribirte, está disponible el número de teléfono 506-9625 y el correo electrónico [email protected]