Lista de cursos de verano de la Alcaldía de Panamá y el INADEH

Para inscribirte a los cursos de la Alcaldía de Panamá y el INADEH, está disponible el número de teléfono 506-9625.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá, en conjunto con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), lanzó la oferta de cursos 2026, que se impartirán en Plaza Las Américas, en la ciudad de Panamá, y en el Parque Norte, en Chilibre, a partir del 12 y 14 de enero de 2026, en diversas disciplinas.

Cursos de la Alcaldía de Panamá y el INADEH

Lunes 12 de enero

  • Confección de colocación de cejas y pestañas - lunes a viernes
  • Hora: 8:00 a.m. a 12:00 mediodía
  • Lugares: Plaza las Américas y Parque Norte

Miércoles 14 de enero

  • Barbería profesional - lunes a viernes
  • Hora:12:00 mediodía a 4:00 p.m.
  • Lugar: Plaza las Américas, tercer piso
image
Cursos en Plaza las Américas.

Miércoles 14 de enero

Curso de electricidad, electrónica y refrigeración

  • Día y hora: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12 mediodía
  • Lugar Parque Norte

Decoración de eventos

  • Día y hora: de lunes a viernes, de 12:00 mediodía a 4:00 p.m.
  • Lugar Parque Norte

Para inscribirte, está disponible el número de teléfono 506-9625 y el correo electrónico [email protected]

image
Cursos en Parque Norte.

