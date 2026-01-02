Regresa la tradicional amanecida de Samy y Sandra Sandoval a Los Uveros de Penonomé

La comunidad de Los Uveros, en el distrito de Penonomé, volvió a ser escenario de la tradicional amanecida de Samy y Sandra Sandoval , un evento que congregó a cientos de asistentes y que marca uno de los encuentros más esperados de la música típica panameña.

Samy Sandra Sandoval: vuelta a las raíces de una tradición

Luego de que el año pasado la actividad se realizara en otro punto por desacuerdos con organizadores, la amanecida regresó a Los Uveros, lugar que los artistas consideran clave en su historia musical. Samy y Sandra Sandoval señalaron que fue en esta comunidad donde su padre inició esta celebración, lo que le da un valor especial al retorno.

Durante la noche y madrugada, la lluvia no impidió que el público se mantuviera acompañando a los músicos, en un ambiente festivo que se prolongó por varias horas y reafirmó el arraigo de la actividad en la zona.

Más de tres décadas de música y comunidad

De acuerdo con los propios artistas y residentes del área, esta amanecida se ha realizado por más de 30 años de manera consecutiva, con apenas una interrupción. Moradores recordaron que, desde temprana edad, los Sandoval acudían al lugar para cumplir con esta tradición, acompañados por sus padres.

La jornada culminó alrededor de las 10:00 de la mañana, consolidando nuevamente a la amanecida como una expresión cultural que une música típica, memoria colectiva y participación comunitaria.