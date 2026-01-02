Panamá Nacionales -  2 de enero de 2026 - 15:50

Policía Nacional rescata águila pescadora desorientada en Llano Bonito

La Policía Nacional rescató un águila pescadora desorientada en Llano Bonito y la trasladará a la clínica de MiAmbiente en Camino de Cruces.

@Policía Nacional
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un águila pescadora fue rescatada por unidades de la Policía Nacional tras ser ubicada en condición de desorientación en el sector de Llano Bonito, corregimiento del mismo nombre.

De acuerdo con el informe oficial, el ave fue puesta a salvo y será trasladada a la clínica veterinaria del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), ubicada en el Parque Nacional Camino de Cruces, donde recibirá evaluación médica y atención especializada.

Las autoridades destacaron que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos de protección y conservación de la fauna silvestre, e hicieron un llamado a la ciudadanía a no manipular animales silvestres y reportar de inmediato cualquier situación similar a las entidades competentes.

El águila pescadora es una especie migratoria que suele verse en zonas costeras y cuerpos de agua, y su rescate oportuno contribuye a preservar el equilibrio ambiental.

