Jaime Fernández defiende gestión de la Policía Nacional ante casos de homicidio

El director de la Policía Nacional de Panamá, Jaime Fernández , respondió a los cuestionamientos surgidos tras recientes casos de homicidio registrados en el país y defendió el trabajo que realizan los uniformados en materia de seguridad.

Durante sus declaraciones, el jefe policial señaló que no se puede generalizar la situación de seguridad en todas las áreas del país.

"No podemos generalizar que todas las calles van a tener un problema de este tipo. Por supuesto que hay zonas rojas y por supuesto que si vas a entrar a las dos de la mañana en un área roja, tienes que tener las precauciones, no todo puede ser enmarcado en una cosa negativa", expresó Fernández.

Jaime Fernández reconoce que existen zonas de mayor riesgo

Al ser cuestionado sobre recientes casos de homicidio, el director de la @policiadepanama, Jaime Fernández, defendió la gestión de la entidad y los uniformados.



"No podemos generalizar que todas las calles van a tener un problema de este tipo. Por supuesto que hay zonas rojas y…

El director de la institución explicó que, aunque existen áreas identificadas como de mayor riesgo, esto no significa que toda la ciudad o el país enfrenten la misma situación de inseguridad.

Las autoridades reiteran que mantienen operativos y estrategias de vigilancia en distintos sectores, especialmente en zonas donde se registran mayores incidentes delictivos.

Seguridad sigue siendo tema de debate

Los recientes hechos de violencia han reavivado el debate público sobre la seguridad ciudadana en Panamá, un tema que continúa generando preocupación entre residentes y autoridades.

Desde la Policía Nacional se insiste en que el trabajo de prevención y control se mantiene activo en diversas comunidades del país para reducir los índices delictivos y reforzar la seguridad.