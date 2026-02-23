Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 17:40

Gobierno aprueba contratos para operar puertos de Balboa y Cristóbal por 18 meses

El Gobierno Nacional aprobó los contratos entre la AMP y las empresas TIL Panamá S.A. y APMT Panamá S.A.

Presidente José Raúl Mulino reúne al Consejo de Gabinete. 

@Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

El Gobierno Nacional aprobó, mediante el Consejo de Gabinete, los contratos entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y las empresas TIL Panamá S.A. y APMT Panamá S.A., para garantizar la continuidad de la operación, mantenimiento y administración de los puertos de Balboa y Cristóbal por un período de 18 meses.

Acuerdos entre la AMP y TIL Panamá S.A.

El contrato entre la AMP y la empresa TIL Panamá S.A. responde a la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del puerto de Cristóbal.

El acuerdo, suscrito mediante procedimiento excepcional, establece un monto de 15 millones 800 mil dólares en concepto de contraprestación económica del concesionario.

Contrato entre la AMP y APMT Panamá S.A.

El Consejo de Gabinete Extraordinario aprobó la Resolución N.º 4, mediante la cual se avala el Contrato de Concesión Transitoria entre la Autoridad Marítima de Panamá y APMT Panamá S.A. para la operación del puerto de Balboa.

El contrato contempla un monto de B/.26,100,000.00 en concepto de contraprestación económica del concesionario.

Este lunes también se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC).

