ATTT extiende plazo de inspección para buses colegiales: conozca las fechas y horarios

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha anunciado una extensión a nivel nacional para el período de inspección de buses colegiales. El proceso se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de febrero de 2026. La sede será la Plazoleta del Centro de Convenciones Figali, en Amador, atendiendo en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Requisitos técnicos y de seguridad de la ATTT para colegiales
El objetivo de esta inspección es asegurar que los vehículos cumplan con las condiciones necesarias para proteger a los estudiantes. Durante la diligencia se verificarán los siguientes puntos:
- Estado mecánico y físico: Se revisarán las condiciones mecánicas, de seguridad, luces, llantas y carrocería.
- Interior del vehículo: Se verificará que la cantidad de asientos coincida con la configuración original de fábrica.
- Documentación: Es obligatorio presentar los seguros y documentos legales vigentes.
Estándares de rotulación y apariencia de los colegiales
Para que el bus sea aprobado, debe cumplir con estándares visuales específicos establecidos por la autoridad:
- Pintura: El vehículo debe lucir pintura amarilla en buen estado.
- Identificación: Es obligatorio el letrero "COLEGIAL" pintado, el cual debe ser legible y reglamentario.
- Visibilidad: Se permite el uso de papel ahumado únicamente hasta el Grado 1.
- Recomendación: La autoridad sugiere el uso de papel nanocerámico para las unidades.
La ATTT invita a los conductores que aún no han realizado el trámite a aprovechar estos días de extensión, recordando que la seguridad de los estudiantes es prioridad.