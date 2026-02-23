Chocan el Cybertruck de Mayer Mizrachi en una rotonda: así explicó el incidente el alcalde

Un leve choque de tránsito que involucró al alcalde capitalino Mayer Mizrachi generó comentarios en redes sociales luego de que el propio funcionario explicara cómo ocurrió el incidente.

De acuerdo con Mizrachi, el hecho se registró en una rotonda, donde recordó cuál es la regla básica de circulación en este tipo de intersecciones.

"Quien está dentro de la rotonda tiene derecho de vía y quien está fuera de la rotonda debe esperar y tiene que hacer el alto", explicó el alcalde en un video difundido tras el incidente.

Según relató, el impacto fue leve, prácticamente un roce metálico producto de un error de cálculo en plena vía. El vehículo afectado fue su Cybertruck, un modelo que ha llamado la atención en Panamá desde que comenzó a verse en las calles de la capital.

Un choque menor que se volvió viral

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mayer/status/2026001844250484766&partner=&hide_thread=false Alguien no presto atención a la lección vial del webin y el webon pic.twitter.com/OvzFmQ8lxM — Mayer Mizrachi (@Mayer) February 23, 2026

El momento rápidamente generó conversación en redes sociales, en parte por la reacción del alcalde al explicar el incidente y por la particularidad del vehículo involucrado.

El propio Mizrachi relató que, tras el contacto entre los autos, el conductor del otro vehículo se percató de que no se trataba de un carro cualquiera. Sin embargo, el alcalde dejó claro que el incidente no pasó a mayores.

El golpe fue leve y no se reportaron heridos.

Recordatorio de Mayer Mizrachi sobre las reglas en rotondas

Más allá de la anécdota, el alcalde aprovechó el momento para reiterar la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en las rotondas, donde muchos conductores aún cometen errores.

Las autoridades recomiendan que los conductores reduzcan la velocidad al aproximarse a estas intersecciones y cedan el paso a quienes ya circulan dentro de la rotonda.