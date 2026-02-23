¡Importante! Diferencias entre CEPADEM y CEPANIM que debes conocer

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que el listado recientemente publicado corresponde únicamente a beneficiarios que aún no han retirado el pago del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes ( CEPADEM ) . La aclaración surge ante la confusión generada entre los pagos del CEPADEM y el CEPANIM, que corresponden a beneficios distintos.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El dirigente de los jubilados Guillermo Cortez aclaró que la ley establece que se reconocerán 34 años, tal como lo indica el artículo 2 de la normativa. De acuerdo con lo señalado, el cálculo correcto se basa en el periodo comprendido entre 1983 y 2017, cuando entró en vigencia la Ley 15, y no hasta 2025 como algunos han mencionado

¿Quiénes pueden cobrar el CEPADEM?

Las autoridades indicaron que el pago del CEPADEM está dirigido a:

Jubilados

Pensionados

Herederos

Familiares de beneficiarios

Sin embargo, recalcaron que solo podrán retirar el cheque quienes aparezcan confirmados en el listado oficial.

Este beneficio corresponde a pagos que ya fueron reembolsados anteriormente, pero que quedaron pendientes porque algunos beneficiarios o herederos nunca realizaron el retiro.

Embed - Min. de Economía y Finanzas on Instagram: "Si aún no has retirado tu CEPADEM, realiza los siguientes pasos: Verifica si estás en el listado. Llama al 506-6100 para sacar tu cita. Solo las personas confirmadas por la institución recibirán el certificado. #ConPasoFirme" View this post on Instagram

Cómo verificar si está en el listado de CEPADEM

Los interesados pueden confirmar si están habilitados para retirar el beneficio siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal web oficial del MEF

Dirigirse a la sección “Documentos”

Seleccionar la opción “Otros”

Hacer clic en Listado de CEPADEM

Descargar el archivo disponible

Buscar el número de cédula para verificar si aparece en el listado

Llamar al teléfono 506-6100 para solicitar una cita

para solicitar una cita Agendar la fecha para el retiro del cheque

¿Qué es el CEPANIM y quiénes lo recibirán?

El CEPANIM corresponde al pago de intereses acumulados por mora relacionados con los décimos terceros meses adeudados. Este beneficio será entregado mediante los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) y está previsto para iniciar su desembolso a partir del mes de junio, según lo establecido en la normativa vigente.

Este pago será dirigido a:

Jubilados

Pensionados

Herederos que tengan derecho al beneficio

Las autoridades recalcaron que las personas que ya retiraron su CEPADEM deberán esperar este nuevo proceso de pago.

Recomendación de las autoridades

El MEF reiteró a la población que debe verificar su estatus en el listado antes de acudir a realizar trámites, con el fin de evitar filas innecesarias y confusiones sobre los pagos.