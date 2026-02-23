Resultados del Concurso General de Becas: lo que se sabe hasta ahora del IFARHU

Más de 151 mil jóvenes participaron en el Concurso General de Becas 2026 del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), cuyo costo estimado supera los 123 millones de balboas. Ahora miles de estudiantes y padres de familia se preguntan cuándo se darán a conocer los resultados oficiales.

Resultados del Concurso General de Becas: ¿Cuándo los publicará el IFARHU?

El director del IFARHU, Carlos Godoy, informó que la entidad podría publicar los resultados durante el mes de marzo, luego de culminar el proceso de evaluación de los expedientes presentados por los aspirantes.

Según explicó, el sistema de selección utilizado combina criterios objetivos con herramientas automatizadas, lo que permite analizar la información de los postulantes y determinar cuántos becados habrá en cada nivel educativo, garantizando así una distribución más justa de los recursos.

IFARHU (2) Pago de PASE-U. IFARHU

Prioridad a carreras técnicas y áreas con mayor demanda

El director señaló que uno de los cambios que analiza la institución es priorizar carreras técnicas y áreas con mayor demanda laboral en Panamá, debido a que el país requiere cada vez más profesionales en estos sectores.

En ese sentido, el IFARHU evalúa mecanismos para reducir el otorgamiento de becas en algunas carreras tradicionales y enfocar los recursos en estudios con mayor nivel de empleabilidad.

Godoy indicó que este proceso de análisis se encuentra en fase de evaluación y que los resultados de esta revisión también podrían conocerse en aproximadamente un mes, es decir, durante marzo.

Revisión de estudios para beneficiarios

CARLOS GODOY - IFARHU - BECAS @CaraCara

Además, la entidad se encuentra desarrollando un proceso de revisión y renovación de estudios para los beneficiarios del concurso, con el objetivo de alinear la oferta de becas con las necesidades actuales del mercado laboral panameño.

Este ajuste forma parte de una estrategia para optimizar el uso de los fondos destinados a becas y ampliar el número de beneficiarios dentro del programa.