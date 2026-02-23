Aeropuerto Internacional de Tocumen es reconocido como el más puntual del mundo en su categoría en 2025

Por segunda ocasión, el Aeropuerto Internacional de Tocumen fue distinguido como el aeropuerto mediano más puntual del mundo en 2025, según el ranking global de puntualidad elaborado por Cirium.

El gerente del aeropuerto, José Antonio Ruíz Blanco, indicó que, desde el inicio de la nueva administración, se logró la reparación de puertas en la Terminal 2, se implementó un servicio de autobús entre ambas terminales aéreas y se contrató a más personal.

Por su parte, el director de Cirium, Gonzalo Montoya, explicó que este reconocimiento se otorga tras una revisión exhaustiva en la que se analiza la operación conjunta entre aerolíneas y aeropuertos.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, felicitó a la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen por las medidas y mejoras implementadas, las cuales contribuyeron a que el aeropuerto movilizara el año pasado un total de 20 millones de pasajeros, un 9 % más que el año anterior.