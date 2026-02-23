ATTT entregará 5,000 tarjetas gratuitas de Metro y Metrobus a estudiantes de primer ingreso

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la distribución gratuita de unas 5,000 tarjetas estudiantiles, del servicio del Metro de Panamá y MiBus, destinadas a alumnos de primer ingreso.

Esta iniciativa comenzará el miércoles 25 de febrero de 2026 y se mantendrá vigente hasta agotar existencias, permitiendo a los beneficiarios ahorrar el costo regular de la tarjeta, que es de B/. 2.00.

Requisitos y centros de atención para obtener tarjeta estudiantil

Para obtener el beneficio de forma gratuita, los interesados deben acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE) ubicados en las estaciones del Metro de Panamá. Los horarios de atención establecidos son:

Lunes a viernes: 5:30 a.m. a 8:00 p.m.

5:30 a.m. a 8:00 p.m. Sábados: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Documentación necesaria para obtener tarjeta estudiantil:

El acudiente o tutor legal del estudiante debe presentar la siguiente documentación:

Copia del recibo o constancia de matrícula vigente para el año 2026.

Identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado de nacimiento del Tribunal Electoral).

Documento de identidad personal del acudiente.

Tarjeta estudiantil: tarifas especiales y horarios de uso

La tarjeta permite acceder a tarifas reducidas en el Metro y Metrobus de lunes a viernes, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de retorno por día.

Tarifario estudiantil 2026: