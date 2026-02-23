ATTT entregará 5,000 tarjetas gratuitas de Metro y Metrobus a estudiantes de primer ingreso

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la distribución gratuita de unas 5,000 tarjetas estudiantiles, del servicio del Metro de Panamá y MiBus, destinadas a alumnos de primer ingreso.
También te puede interesar: Tarjeta Estudiantil 2026: conoce los requisitos para solicitarla
Requisitos y centros de atención para obtener tarjeta estudiantil
Para obtener el beneficio de forma gratuita, los interesados deben acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE) ubicados en las estaciones del Metro de Panamá. Los horarios de atención establecidos son:
- Lunes a viernes: 5:30 a.m. a 8:00 p.m.
- Sábados: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Documentación necesaria para obtener tarjeta estudiantil:
El acudiente o tutor legal del estudiante debe presentar la siguiente documentación:
- Copia del recibo o constancia de matrícula vigente para el año 2026.
- Identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado de nacimiento del Tribunal Electoral).
- Documento de identidad personal del acudiente.
Tarjeta estudiantil: tarifas especiales y horarios de uso
La tarjeta permite acceder a tarifas reducidas en el Metro y Metrobus de lunes a viernes, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de retorno por día.
Tarifario estudiantil 2026:
- B/. 0.10 en rutas troncales
- B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur
- B/. 0.17 en la Línea 1 del Metro
- B/. 0.25 en la Línea 2