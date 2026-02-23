Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 14:37

ATTT entregará 5,000 tarjetas gratuitas de Metro y Metrobus a estudiantes de primer ingreso

A partir del miércoles 25 de febrero de 2026, los estudiantes de primer ingreso podrán obtener sus tarjetas para acceder a tarifas especiales.

Unas 5

Unas 5,000 tarjetas estudiantiles serán distribuidas de forma gratuita.

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la distribución gratuita de unas 5,000 tarjetas estudiantiles, del servicio del Metro de Panamá y MiBus, destinadas a alumnos de primer ingreso.

Esta iniciativa comenzará el miércoles 25 de febrero de 2026 y se mantendrá vigente hasta agotar existencias, permitiendo a los beneficiarios ahorrar el costo regular de la tarjeta, que es de B/. 2.00.

También te puede interesar: Tarjeta Estudiantil 2026: conoce los requisitos para solicitarla

Requisitos y centros de atención para obtener tarjeta estudiantil

Para obtener el beneficio de forma gratuita, los interesados deben acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE) ubicados en las estaciones del Metro de Panamá. Los horarios de atención establecidos son:

  • Lunes a viernes: 5:30 a.m. a 8:00 p.m.
  • Sábados: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Documentación necesaria para obtener tarjeta estudiantil:

El acudiente o tutor legal del estudiante debe presentar la siguiente documentación:

  • Copia del recibo o constancia de matrícula vigente para el año 2026.
  • Identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado de nacimiento del Tribunal Electoral).
  • Documento de identidad personal del acudiente.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026006952560537776?s=20&partner=&hide_thread=false

Tarjeta estudiantil: tarifas especiales y horarios de uso

La tarjeta permite acceder a tarifas reducidas en el Metro y Metrobus de lunes a viernes, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de retorno por día.

Tarifario estudiantil 2026:

  • B/. 0.10 en rutas troncales
  • B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur
  • B/. 0.17 en la Línea 1 del Metro
  • B/. 0.25 en la Línea 2
En esta nota:
Seguir leyendo

ATTT extiende plazo de inspección para buses colegiales: conozca las fechas y horarios

MEF iniciará disolución de sociedades suspendidas en Panamá desde el 27 de febrero de 2026

MITRADEL anuncia estrategia para mantener operaciones en puertos tras fallo de la CSJ

Recomendadas

Más Noticias