Tarjeta Estudiantil 2026: conoce los requisitos para solicitarla

Con el año lectivo 2026 a pocas semnas de dar inicio, los acudientes deben preparar la documentación para la Tarjeta Estudiantil . Esta permite a los alumnos de primaria, premedia y media acceder a tarifas especiales en MiBus y del Metro de Panamá.

Tarjeta Estudiantil: documentación necesaria para el trámite

Para obtener o renovar la tarjeta de transporte escolar, los interesados deben presentar los siguientes requisitos básicos:

Original o copia de la cédula juvenil del estudiante.

Recibo de matrícula del año escolar 2026 debidamente sellado.

Copia de la cédula de identidad del padre de familia o acudiente legal.

En caso de tratarse de un trámite de renovación por daño, el solicitante deberá presentar la tarjeta anterior, siempre que sea posible, como parte del proceso de verificación y validación de la información correspondiente.

Es fundamental que los datos en el recibo de matrícula coincidan exactamente con la información del plantel educativo para evitar retrasos en la validación del sistema.

SONDA activará las tarjetas estudiantiles de MiBus La tarjeta estudiantil esta disponible estudiantes de primaria, premedia y media. TReporta

Puntos de atención y vigencia

El proceso se realiza usualmente en los Centros de Atención Especializada (CAE) ubicados en diversas estaciones del Metro de Panamá y zonas pagas de MiBus. Se recomienda realizar el trámite antes del inicio oficial de clases para evitar las aglomeraciones de última hora.

Cabe destacar que este beneficio es exclusivo para estudiantes de escuelas oficiales y particulares reconocidas por el Ministerio de Educación, garantizando así un alivio económico para el traslado diario de los jóvenes hacia sus centros de estudio.