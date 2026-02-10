Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 17:03

Tarjeta Estudiantil 2026: conoce los requisitos para solicitarla

Inicia el proceso para asegurar la tarifa preferencial en el transporte público. Entérate de lo que necesitas para el trámite de la tarjeta estudiantil

Tarjeta estudiantil para transporte público. 

Tarjeta estudiantil para transporte público. 

TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

Con el año lectivo 2026 a pocas semnas de dar inicio, los acudientes deben preparar la documentación para la Tarjeta Estudiantil. Esta permite a los alumnos de primaria, premedia y media acceder a tarifas especiales en MiBus y del Metro de Panamá.

Tarjeta Estudiantil: documentación necesaria para el trámite

Para obtener o renovar la tarjeta de transporte escolar, los interesados deben presentar los siguientes requisitos básicos:

  • Original o copia de la cédula juvenil del estudiante.
  • Recibo de matrícula del año escolar 2026 debidamente sellado.
  • Copia de la cédula de identidad del padre de familia o acudiente legal.

En caso de tratarse de un trámite de renovación por daño, el solicitante deberá presentar la tarjeta anterior, siempre que sea posible, como parte del proceso de verificación y validación de la información correspondiente.

Es fundamental que los datos en el recibo de matrícula coincidan exactamente con la información del plantel educativo para evitar retrasos en la validación del sistema.

SONDA activará las tarjetas estudiantiles de MiBus
La tarjeta estudiantil esta disponible estudiantes de primaria, premedia y media.

La tarjeta estudiantil esta disponible estudiantes de primaria, premedia y media.

Puntos de atención y vigencia

El proceso se realiza usualmente en los Centros de Atención Especializada (CAE) ubicados en diversas estaciones del Metro de Panamá y zonas pagas de MiBus. Se recomienda realizar el trámite antes del inicio oficial de clases para evitar las aglomeraciones de última hora.

Cabe destacar que este beneficio es exclusivo para estudiantes de escuelas oficiales y particulares reconocidas por el Ministerio de Educación, garantizando así un alivio económico para el traslado diario de los jóvenes hacia sus centros de estudio.

En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN suministrará agua con carros cisterna en Herrera y Los Santos por Carnaval 2026

Pasecoop 2026: Conozca las fechas para la recepción de documentos de becas del IPACOOP

Ministerio Público solicita apoyo para ubicar a hombre requerido por delito de apropiación indebida

Recomendadas

Más Noticias