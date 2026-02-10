MEF confirma recursos para pagar los CEPANIM a jubilados

El ministro de Economía y Finanzas ( MEF ), Felipe Chapman, informó que se cuenta con los recursos para el pago de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), los cuales beneficiarán a jubilados con décimos pendientes correspondientes a 1972 y 1983.

"Lo que les recomiendo es que estén pendientes de lo que sale en el sitio web del MEF donde hay un procedimiento para que se registren", aseguró el ministro Chapman.

Método de entrega del CEPANIM

El MEF será la entidad responsable de coordinar y comunicar todo el proceso. Asimismo, se garantizará información clara y oportuna para todos los beneficiarios. El programa será anunciado oficialmente con la habilitación del registro de beneficiarios, y las entregas iniciarán una vez concluida la validación y verificación de datos, conforme a un calendario de pagos.

Ley 506: pago de intereses por décimos retenidos entre 1972 y 1983

La Ley 506 fue aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2022 y posteriormente devuelta por el Órgano Ejecutivo de la administración anterior, que objetó la norma por razones de inconveniencia e inexequibilidad.

Tras analizar las objeciones, el Pleno legislativo aprobó la ley por insistencia en tercer debate el 26 de octubre de 2022. Posteriormente, se presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una objeción de inexequibilidad en su conjunto, la cual fue resuelta mediante sentencia del 25 de agosto de 2025, declarando que no existían fundamentos para sustentar dicha objeción.