Procurador acude al SENNIAF por presuntas irregularidades en albergue de Tocumen

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se apersonó este martes 10 de febrero a las oficinas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), en medio de las investigaciones por presuntos casos de maltrato contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

La reunión duró aproximadamente nueve minutos. Durante ese tiempo se confirmó que el Ministerio Público realizará diligencias para recabar información relacionada con las investigaciones. Estas acciones se llevan a cabo de forma simultánea con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

