Procurador acude al SENNIAF por presuntas irregularidades en albergue de Tocumen

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se apersonó este martes 10 de febrero a las oficinas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), en medio de las investigaciones por presuntos casos de maltrato contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.
A nivel nacional existen 48 albergues; de estos, seis son administrados por el Estado: cuatro supervisados por el MIDES y dos por la SENNIAF.
Medidas adoptadas por el MIDES al SENNIAF
- Inspección técnica inmediata al CAI Tocumen
- Procesos de interdicción para población adulta con discapacidad
- Alternativas para la movilización de población adulta
- Supervisión institucional y evaluación administrativa de la SENNIAF