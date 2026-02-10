Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 12:42

Procurador acude al SENNIAF por presuntas irregularidades en albergue de Tocumen

A nivel nacional se ubican 48 albergues, 6 de estos administrados por el Estado: 4 supervisados por el MIDES y 2 por SENNIAF.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se apersonó a las oficinas del SENNIAF. 

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, se apersonó este martes 10 de febrero a las oficinas de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), en medio de las investigaciones por presuntos casos de maltrato contra menores en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen.

La reunión duró aproximadamente nueve minutos. Durante ese tiempo se confirmó que el Ministerio Público realizará diligencias para recabar información relacionada con las investigaciones. Estas acciones se llevan a cabo de forma simultánea con el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

A nivel nacional existen 48 albergues; de estos, seis son administrados por el Estado: cuatro supervisados por el MIDES y dos por la SENNIAF.

Medidas adoptadas por el MIDES al SENNIAF

  • Inspección técnica inmediata al CAI Tocumen
  • Procesos de interdicción para población adulta con discapacidad
  • Alternativas para la movilización de población adulta
  • Supervisión institucional y evaluación administrativa de la SENNIAF

