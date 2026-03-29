Femicidio en Colón: asesinan a mujer de 25 años en Palmas Bellas; buscan a su pareja

Un nuevo caso de violencia de género conmociona a la provincia de Colón , donde una mujer de 25 años fue asesinada presuntamente por su pareja en la comunidad de Palmas Bellas. El hecho ocurrió en vía pública, a las afueras de un minisúper en el sector de Costa Abajo.

De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba discutiendo con su pareja cuando el hombre presuntamente le disparó. El ataque se dio frente a varias personas, quienes alertaron a las autoridades.

Buscan al presunto responsable

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) mantiene un operativo para dar con el paradero del sospechoso, señalado por residentes como el autor del crimen.

El caso ha generado preocupación entre los moradores, debido a que el hecho ocurrió en un área concurrida y a plena vista de ciudadanos.

Investigación en desarrollo en Colón

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y llevar al responsable ante la justicia. Este hecho vuelve a poner en evidencia la problemática de la violencia contra la mujer en el país y la necesidad de reforzar las medidas de prevención y protección.