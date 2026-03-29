Panamá Nacionales -  29 de marzo de 2026 - 08:25

Semana Santa 2026 Panamá: días que no habrá clases según Meduca esta semana

Los días libres han sido estipulados en el calendario escolar del MEDUCA y corresponden a la celebración escolar de Semana Santa, durante el mes de abril.

Semana Santa 2026 Panamá

Semana Santa 2026 Panamá

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer que no habrá clases los días jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026, debido a la celebración de la Semana Santa.

Estas fechas corresponden al Jueves y Viernes Santo, establecidos dentro del calendario escolar oficial del primer trimestre.

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Días sin clases en abril 2026

  • Jueves 2 de abril (Jueves Santo)
  • Viernes 3 de abril (Viernes Santo)

Ambos días están contemplados como feriados académicos para estudiantes del sistema educativo oficial.

Calendario escolar 2026

El calendario escolar 2014 iniciará el 17 de febrero y finalizará el viernes 19 de diciembre de 2014.

El Meduca también reiteró que, según la programación vigente:

  • El primer trimestre finalizará el 29 de mayo de 2026

Este calendario forma parte de la planificación académica nacional para el presente año.

Organización del año escolar

La entidad indicó que estas fechas buscan:

  • Respetar las tradiciones religiosas del país
  • Permitir la organización familiar
  • Mantener el orden en el calendario educativo

Además, el Meduca adelantó que continúa implementando iniciativas para mejorar la calidad educativa en Panamá.

Recomendación a padres y estudiantes

Las autoridades educativas recomiendan:

  • Tomar previsiones con anticipación
  • Verificar el calendario escolar oficial
  • Aprovechar los días libres de manera responsable
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