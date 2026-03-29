Semana Santa 2026 Panamá: días que no habrá clases según Meduca esta semana

El Ministerio de Educación (Meduca) dio a conocer que no habrá clases los días jueves 2 y viernes 3 de abril de 2026, debido a la celebración de la Semana Santa.
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Días sin clases en abril 2026
- Jueves 2 de abril (Jueves Santo)
- Viernes 3 de abril (Viernes Santo)
Ambos días están contemplados como feriados académicos para estudiantes del sistema educativo oficial.
Calendario escolar 2026
El Meduca también reiteró que, según la programación vigente:
- El primer trimestre finalizará el 29 de mayo de 2026
Este calendario forma parte de la planificación académica nacional para el presente año.
Organización del año escolar
La entidad indicó que estas fechas buscan:
- Respetar las tradiciones religiosas del país
- Permitir la organización familiar
- Mantener el orden en el calendario educativo
Además, el Meduca adelantó que continúa implementando iniciativas para mejorar la calidad educativa en Panamá.
Recomendación a padres y estudiantes
Las autoridades educativas recomiendan:
- Tomar previsiones con anticipación
- Verificar el calendario escolar oficial
- Aprovechar los días libres de manera responsable