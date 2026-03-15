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Panamá Semana Santa -  15 de marzo de 2026 - 09:20

¿Cuándo es Semana Santa en Panamá y qué no se debe comer?

Conoce cuándo se celebrará la Semana Santa 2026 en Panamá y por qué los católicos evitan comer carne durante este periodo religioso.

Semana Santa

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En Panamá, los días feriados de 2026 incluyen celebraciones religiosas, fechas patrias, carnavales y festividades de fin de año. Uno de los periodos más esperados es la Semana Santa, también conocida como Semana Mayor, cuando muchas familias aprovechan para viajar, descansar o participar en actividades religiosas.

¿Cuándo es Semana Santa en 2026?

En 2026, la Semana Santa se celebrará en las siguientes fechas:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo
  • Jueves Santo: 2 de abril
  • Viernes Santo: 3 de abril (feriado nacional en Panamá)
  • Domingo de Resurrección: 5 de abril

Durante estos días, miles de creyentes participan en procesiones, misas y actos litúrgicos que recuerdan la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

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El origen histórico de los nazarenos en Semana Santa.

El origen histórico de los nazarenos en Semana Santa.

¿Por qué no se come carne en Semana Santa?

Durante el tiempo de Cuaresma, muchos fieles de la Iglesia Católica practican la abstinencia de carne los viernes, especialmente el Viernes Santo. Esta tradición religiosa simboliza penitencia, sacrificio y preparación espiritual antes de la Semana Santa.

La práctica recuerda la Pasión y muerte de Jesucristo, quien, según la tradición cristiana, fue crucificado un viernes. Por esta razón, muchos creyentes optan por renunciar a ciertos alimentos, como la carne roja, como un acto de reflexión y humildad.

En su lugar, es común que durante estos días las familias consuman pescado, mariscos o comidas tradicionales sin carne.

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