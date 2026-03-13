Semana Santa: Conoce las tradiciones más profundas que marcan la fe en Panamá

La Semana Santa en el territorio panameño se vive con una mezcla de solemnidad y tradiciones ancestrales que movilizan a miles de fieles hacia el interior y el Casco Antiguo.

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Devoción y arte popular en Semana Santa

Una de las manifestaciones más visuales de la Semana Santa panameña son las alfombras de sal y aserrín, especialmente famosas en regiones como La Villa de Los Santos y el Casco Antiguo. Estas obras de arte efímero cubren las calles por donde pasan las procesiones, representando escenas bíblicas y símbolos cristianos.

Además, el drama de "La Pasión de Cristo" se escenifica en diversos pueblos, donde actores locales recrean el Vía Crucis con un realismo que conmueve a propios y visitantes, manteniendo vivo el mensaje de la temporada.

Embed - Autoridad de Turismo de Panamá on Instagram: "El Casco Antiguo abre sus puertas a una experiencia que combina historia, cultura y espiritualidad. El Viernes de Dolores marca el inicio de las celebraciones que conducen a la Semana Santa. Recorre las calles históricas iluminadas por velas y sé parte de una tradición que ha pasado de generación en generación. Viernes 27 de marzo Misa – 6:00 P.M. | Iglesia de La Merced Procesión – 7:00 P.M. Panamá también se tripea a través de su fe y sus tradiciones. #TripealoTuyo" View this post on Instagram

Gastronomía y costumbres regionales de Semana Santa

La tradición también se traslada a la mesa, donde el consumo de carnes rojas se sustituye por platos emblemáticos que definen esta época del año. Las costumbres más arraigadas incluyen:

El consumo de pescado: Ya sea en escabeche, frito o en guacho, es el protagonista de la dieta durante el Viernes Santo.

Ya sea en escabeche, frito o en guacho, es el protagonista de la dieta durante el Viernes Santo. Dulces tradicionales: El consumo de dulces de frutas como el de papaya, marañón y el famoso "bienmesabe".

El consumo de dulces de frutas como el de papaya, marañón y el famoso "bienmesabe". La Cocada: Este dulce a base de coco y miel de caña es un elemento esencial en las paradas de carretera y hogares durante los días santos.

Este dulce a base de coco y miel de caña es un elemento esencial en las paradas de carretera y hogares durante los días santos. El pan de cruz: Un elemento infaltable en muchas mesas panameñas durante los días santos.

Un elemento infaltable en muchas mesas panameñas durante los días santos. Visita de las siete iglesias: Una práctica común el Jueves Santo, especialmente en el Casco Antiguo de la capital.