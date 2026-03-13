| Telemetro
Panamá Semana Santa -  13 de marzo de 2026 - 09:24

Semana Santa: Conoce las tradiciones más profundas que marcan la fe en Panamá

Desde las alfombras de sal hasta los platos típicos, la Semana Santa en Panamá es un mosaico de devoción, cultura y gastronomía única.

Semana Santa en Panamá.
Semana Santa en Panamá. @miculturapma
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Semana Santa en el territorio panameño se vive con una mezcla de solemnidad y tradiciones ancestrales que movilizan a miles de fieles hacia el interior y el Casco Antiguo.

Devoción y arte popular en Semana Santa

Una de las manifestaciones más visuales de la Semana Santa panameña son las alfombras de sal y aserrín, especialmente famosas en regiones como La Villa de Los Santos y el Casco Antiguo. Estas obras de arte efímero cubren las calles por donde pasan las procesiones, representando escenas bíblicas y símbolos cristianos.

Además, el drama de "La Pasión de Cristo" se escenifica en diversos pueblos, donde actores locales recrean el Vía Crucis con un realismo que conmueve a propios y visitantes, manteniendo vivo el mensaje de la temporada.

Embed - Autoridad de Turismo de Panamá on Instagram: "El Casco Antiguo abre sus puertas a una experiencia que combina historia, cultura y espiritualidad. El Viernes de Dolores marca el inicio de las celebraciones que conducen a la Semana Santa. Recorre las calles históricas iluminadas por velas y sé parte de una tradición que ha pasado de generación en generación. Viernes 27 de marzo Misa – 6:00 P.M. | Iglesia de La Merced Procesión – 7:00 P.M. Panamá también se tripea a través de su fe y sus tradiciones. #TripealoTuyo"
View this post on Instagram

Gastronomía y costumbres regionales de Semana Santa

La tradición también se traslada a la mesa, donde el consumo de carnes rojas se sustituye por platos emblemáticos que definen esta época del año. Las costumbres más arraigadas incluyen:

  • El consumo de pescado: Ya sea en escabeche, frito o en guacho, es el protagonista de la dieta durante el Viernes Santo.
  • Dulces tradicionales: El consumo de dulces de frutas como el de papaya, marañón y el famoso "bienmesabe".
  • La Cocada: Este dulce a base de coco y miel de caña es un elemento esencial en las paradas de carretera y hogares durante los días santos.
  • El pan de cruz: Un elemento infaltable en muchas mesas panameñas durante los días santos.
  • Visita de las siete iglesias: Una práctica común el Jueves Santo, especialmente en el Casco Antiguo de la capital.
Bienmesabe
Bienmesabe.

Bienmesabe.

En esta nota:
Seguir leyendo

Semana Santa: el sentido espiritual detrás de las penitencias y el sacrificio

Semana Santa 2026: por qué no se come carne los viernes de Cuaresma

Semana Santa: origen de los 40 días de la Cuaresma

Recomendadas

Más Noticias