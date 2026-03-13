Semana Santa: Conoce las tradiciones más profundas que marcan la fe en Panamá

La Semana Santa en el territorio panameño se vive con una mezcla de solemnidad y tradiciones ancestrales que movilizan a miles de fieles hacia el interior y el Casco Antiguo.
Devoción y arte popular en Semana Santa
Una de las manifestaciones más visuales de la Semana Santa panameña son las alfombras de sal y aserrín, especialmente famosas en regiones como La Villa de Los Santos y el Casco Antiguo. Estas obras de arte efímero cubren las calles por donde pasan las procesiones, representando escenas bíblicas y símbolos cristianos.
Además, el drama de "La Pasión de Cristo" se escenifica en diversos pueblos, donde actores locales recrean el Vía Crucis con un realismo que conmueve a propios y visitantes, manteniendo vivo el mensaje de la temporada.
Gastronomía y costumbres regionales de Semana Santa
La tradición también se traslada a la mesa, donde el consumo de carnes rojas se sustituye por platos emblemáticos que definen esta época del año. Las costumbres más arraigadas incluyen:
- El consumo de pescado: Ya sea en escabeche, frito o en guacho, es el protagonista de la dieta durante el Viernes Santo.
- Dulces tradicionales: El consumo de dulces de frutas como el de papaya, marañón y el famoso "bienmesabe".
- La Cocada: Este dulce a base de coco y miel de caña es un elemento esencial en las paradas de carretera y hogares durante los días santos.
- El pan de cruz: Un elemento infaltable en muchas mesas panameñas durante los días santos.
- Visita de las siete iglesias: Una práctica común el Jueves Santo, especialmente en el Casco Antiguo de la capital.