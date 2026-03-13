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Panamá Semana Santa -  13 de marzo de 2026 - 09:42

Semana Santa: Precios de mariscos suben por alta demanda en el Mercado de Mariscos

Comerciantes del Mercado de Mariscos reportan mayor demanda de pescado durante la Semana Santa y advierten que los precios pueden subir.

Aumento del precios del marisco por Semana Santa.
Aumento del precios del marisco por Semana Santa.TReporta
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La tradición de no comer carne durante la Semana Santa impulsa la venta de productos del mar en Panamá. Comerciantes explican cuáles son los pescados más buscados y cómo conservarlos adecuadamente.

Aumenta la demanda de pescado por Semana Santa

Comerciantes del Mercado de Mariscos de Panamá reconocieron que durante la Semana Santa aumenta la demanda de pescados y mariscos, lo que puede provocar un leve incremento en los precios.

Moisés Arias, arrendatario del puesto 51 del mercado, explicó que entre los productos más buscados se encuentran el pargo rojo, la corvina y el róbalo, especialmente para preparaciones tradicionales como pescado al horno o relleno.

“El precio puede subir un poquito porque a veces llega menos pescado y aumenta la demanda”, señaló el comerciante. “El precio puede subir un poquito porque a veces llega menos pescado y aumenta la demanda”, señaló el comerciante.

Según detalló, algunos pescados pueden rondar los 5 dólares la libra, dependiendo de la temporada y la disponibilidad del producto.

Mercado del Marisco
Mois&eacute;s Arias, arrendatario del puesto 51 del Mercado de Mariscos.

Moisés Arias, arrendatario del puesto 51 del Mercado de Mariscos.

Recomendaciones para conservar el pescado

Los vendedores también recomiendan comprar el pescado con anticipación y congelarlo en bolsas selladas para mantener su frescura y sabor.

Para su preparación, Arias aconseja una receta sencilla: “ajo, sal y cocinarlo natural para conservar el sabor del pescado”.

Además del pescado, otros productos muy solicitados en estas fechas son los mariscos mixtos para arroz con mariscos, cuyos precios pueden comenzar desde 3 dólares.

En el caso del camarón, comerciantes recordaron que actualmente se mantiene en período de veda hasta el 11 de abril, por lo que la oferta disponible es limitada.

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