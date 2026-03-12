Semana Santa 2026: por qué no se come carne los viernes de Cuaresma

Durante el tiempo de Cuaresma, muchos fieles de la Iglesia Católica practican la abstinencia de carne los viernes como parte de una tradición religiosa que simboliza penitencia, sacrificio y preparación espiritual antes de la Semana Santa .

Esta práctica recuerda la Pasión y muerte de Jesucristo, quien, según la tradición cristiana, fue crucificado un viernes. Por ello, los creyentes optan por renunciar a ciertos alimentos como una forma de reflexión y humildad.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Semana Santa: origen de los 40 días de la Cuaresma

¿Qué significa no comer carne en Cuaresma?

La abstinencia de carne roja como res, cerdo o cordero tiene un profundo significado simbólico dentro de la tradición cristiana. Históricamente, estos alimentos estaban asociados con celebraciones, banquetes y lujo. Por ello, renunciar a ellos se interpreta como un acto de sacrificio y disciplina espiritual, recordando el sufrimiento de Cristo.

India: Musulmán asesinado por comer carne de res. Foto/AFP

La práctica también busca fortalecer la voluntad y fomentar una actitud de sencillez durante este periodo litúrgico.

Fechas en las que se evita comer carne en 2026

Según la tradición católica, la abstinencia se practica en fechas específicas del calendario de Cuaresma:

Miércoles de Ceniza – 18 de febrero de 2026

Todos los viernes de Cuaresma

Viernes de Dolores – 27 de marzo de 2026

Viernes Santo – 3 de abril de 2026

En estos días, los fieles evitan consumir carne como parte de la preparación espiritual hacia la celebración de la resurrección de Cristo.

¿Qué alimentos sí se pueden comer?

Durante los viernes de Cuaresma, muchas personas optan por alimentos considerados más sencillos, entre ellos:

pescado

mariscos

vegetales

granos

aves

Mercado del Mariscos un poco vacío en inicio de Cuaresma

Estas alternativas forman parte de la tradición culinaria de la temporada en muchos países de tradición católica.

Lo que dice el Código de Derecho Canónico

El Código de Derecho Canónico establece normas sobre el ayuno y la abstinencia dentro de la Iglesia.

El canon 1251 indica que se debe observar la abstinencia de carne todos los viernes, a menos que coincida con una solemnidad. Además, el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo deben cumplirse tanto el ayuno como la abstinencia.

Por su parte, el canon 1253 permite que cada conferencia episcopal adapte estas prácticas, pudiendo sustituir el ayuno o la abstinencia por otras formas de penitencia, como obras de caridad o ejercicios de piedad.