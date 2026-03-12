Sarampión: Panamá refuerza medias tras casos reportados en Costa Rica

Las autoridades de salud de Panamá han procedido a reforzar la vigilancia epidemiológica a nivel nacional tras reportarse casos de sarampión en Costa Rica.

El objetivo primordial es prevenir la introducción y propagación de esta enfermedad en el territorio panameño, la cual se manifiesta con síntomas como fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y erupciones cutáneas rojizas (exantemas) de tipo maculopapular.

La directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), Yelkys Gill, recordó que la vacuna contra el sarampión forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y está disponible de forma gratuita en todas las instalaciones de salud. Su aplicación se intensificará durante las jornadas de la Semana de Vacunación en las Américas.

Gill instó a las personas que planeen viajar a países con brotes activos y que no estén vacunadas a acudir a los centros de salud para inmunizarse de manera oportuna, idealmente al menos 15 días antes del viaje, para garantizar una protección adecuada.

Por su parte, Pablo González, jefe encargado del Departamento de Epidemiología del Minsa, explicó que el sarampión es un virus altamente contagioso que se transmite por vía aérea mediante gotitas respiratorias.

“La circulación del virus del sarampión en el hemisferio norte representa un riesgo de exposición, especialmente ante la realización de eventos masivos de carácter internacional como la Copa Mundial de la FIFA 2026”, señaló.

En lo que va de 2026, el virus muestra una tendencia al alza con brotes activos en México, Canadá, Estados Unidos, Bolivia y Guatemala. Panamá no registra casos autóctonos desde noviembre de 1995, un logro atribuido a la robustez del sistema de vigilancia y a las altas coberturas de vacunación sostenidas por décadas.