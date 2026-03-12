Río Abajo: la vereda afroantillana en riesgo por ampliación de la Vía España

Representantes de organizaciones afrodescendientes solicitaron la intervención de la Asamblea Nacional de Panamá para preservar la llamada Vereda Afroantillana de Río Abajo, un espacio considerado parte del patrimonio cultural de la comunidad afrodescendiente, ante el proyecto de ampliación de la Vía España.
Un espacio de memoria e identidad cultural
Enilda Wason, representante de la Asociación Afrodescendientes Panameños Unidos (AAUP), señaló ante los diputados que su organización representa a una comunidad que forma parte “del alma misma de la nación”.
Wason explicó que la comunidad solicita que la renovación urbana del sector no implique la desaparición de este patrimonio cultural. Además, enfatizó que la petición no busca privilegios, sino reconocimiento e inclusión.
“Pedimos justicia, reconocimiento y desarrollo con inclusión”, indicó.
“El progreso no debe borrar la historia”
La dirigente comunitaria aseguró que la comunidad no se opone al desarrollo urbano del área, pero insistió en que cualquier proyecto debe respetar la identidad cultural del sector.
“Panamá necesita avanzar, pero el progreso verdadero no borra su historia, la integra”, manifestó.
Patrimonio cultural afrodescendiente
Por su parte, Verónica Thorpe, de la Secretaría de Políticas de Desarrollo Afrodescendientes de Panamá (Senarap), explicó que la Vereda Afroantillana simboliza mucho más que un conjunto de puestos gastronómicos.
“Es una manifestación viva del patrimonio cultural afrodescendiente del país”, afirmó.
Thorpe sostuvo que el debate no debe verse como un conflicto entre desarrollo y cultura, sino como una oportunidad para impulsar políticas públicas que integren ambos aspectos.
Llamado a las autoridades
Las organizaciones hicieron un llamado a la Asamblea Nacional de Panamá, al Ministerio de Cultura de Panamá y a otras autoridades para trabajar en conjunto en la creación de políticas públicas que permitan salvaguardar este patrimonio cultural.
Según Thorpe, los diputados tienen la capacidad de impulsar una visión de país que reconozca y valore la riqueza de su diversidad cultural.